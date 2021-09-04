حوادث
تفكيك عصابة اعتدت على شرطي بمكناس
تمكنت العناصر الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس، أخيرا، من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة جانحين تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و26، للاشتباه في تورطهم في الاعتداء الجسدي على شرطي مرور وسرقة جهازه اللاسلكي، أثناء مزاولة عمله بمدارة باب بوعماير وسط المدينة. وتعود تفاصيل الواقعة وفق مصادر “الصباح”، إلى نهايةأكمل القراءة »
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