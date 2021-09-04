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الرياضة

جمع السوالم بعد غد

منذ 6 ساعات
بن الشيخ يتجه نحو ضمان ولاية رئاسية جديدة بعد الصعود يعقد شباب السوالم الرياضي لكرة القدم، بعد غد (الاثنين)، جمعه العام العادي السنوي، للموسم الرياضي (2021/2020)، بالمقر الكائن بالمركز الثقافي الرجاء اثنان بحد السوالم. ويأتي انعقاد هذا الجمع، بعد مرور 73 يوما عن تحقيق الصعود التاريخي إلى القسم الأول، بقيادةأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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