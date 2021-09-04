الرياضة
جمع السوالم بعد غد
بن الشيخ يتجه نحو ضمان ولاية رئاسية جديدة بعد الصعود يعقد شباب السوالم الرياضي لكرة القدم، بعد غد (الاثنين)، جمعه العام العادي السنوي، للموسم الرياضي (2021/2020)، بالمقر الكائن بالمركز الثقافي الرجاء اثنان بحد السوالم. ويأتي انعقاد هذا الجمع، بعد مرور 73 يوما عن تحقيق الصعود التاريخي إلى القسم الأول، بقيادةأكمل القراءة »
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