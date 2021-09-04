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تأجيل “المحكمة” لعادل قرر صناع فيلم “المحكمة” من بطولة غادة عادل تأجيل طرحه بالقاعات السينمائية إلى موسم رأس السنة، نظرا لبرمجة القاعات العديد من الأفلام الجديدة. وانتهى أبطال فيلم “المحكمة” من تصوير المشاهد الأخيرة منذ شهر تقريبا. ويتناول “المحكمة” العديد من القضايا المهمة، ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثيرأكمل القراءة »
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