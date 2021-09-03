أســــــرة
المكيفـات… أضـرار صحيـة
تؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر وتؤثر على العظام والمفاصل رغم إيجابيات استعمال المكيفات الهوائية المتمثلة في ضمان جو بارد في الفضاء الذي توضع فيه، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن استعمالها لا يخلو من أضرار صحية من بينها الشعور المستمر بالتعب وآلام العظام والمفاصل. عن المشاكل الصحية الناتجة عنأكمل القراءة »
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