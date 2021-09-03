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مواجهات دموية بحملات بني ملال
انتقلت الحملات الانتخابية ببني ملال إلى السرعة القصوى، بعد بداية محتشمة اتسمت بالحذر من قبل بعض الأحزاب التي أعدت العدة لإبراز قوتها وقدرتها على حصد مزيد من المقاعد. وارتفعت حدة الصراع، في الأيام الأخيرة، بين أحزاب سياسية نصب وكلاؤها العداء لغيرهم، بعدما كانوا سمنا على عسل قبل شهور قليلة، لكنأكمل القراءة »
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