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سرقة زوجة رئيس موريتانيا السابق
همت 270 مليونا ودرك بوزنيقة اعتقل سبعة مشتبه فيهم أحالت مصالح الدرك الملكي التابعة لبوزنيقة، على الوكيل العام للملك بالبيضاء، ظهر أمس (الأربعاء)، سبعة متهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة، جرى إيقافهم تباعا، بعد ارتكابهم سرقة همت مبلغا ماليا قدر بـ 270 مليونا من داخل سيارةأكمل القراءة »
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