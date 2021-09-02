أخبار الصباح
أخبار الصباح
< سيدي العيدي حاصر سكان دواوير جماعة سيدي العيدي ومرشحون لانتخابات 8 شتنبر، باشا الدائرة الشمالية لسطات، بسبب عدم نشر أسماء المرشحين، على وقع اتهامات بمحاولة التستر على أسماء تضمنتها بعض اللوائح، يرجح أنها لمنتخبين سابقين مدانين من قبل محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، إثر خروقات رصدها المجلس الأعلى للحسابات. (ي.أكمل القراءة »
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