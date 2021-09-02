fbpx
أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 7 ساعات
< سيدي العيدي حاصر سكان دواوير جماعة سيدي العيدي ومرشحون لانتخابات 8 شتنبر، باشا الدائرة الشمالية لسطات، بسبب عدم نشر أسماء المرشحين، على وقع اتهامات بمحاولة التستر على أسماء تضمنتها بعض اللوائح، يرجح أنها لمنتخبين سابقين مدانين من قبل محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، إثر خروقات رصدها المجلس الأعلى للحسابات. (ي.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 ساعات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى