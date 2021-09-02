الأولى
جرحى في عنف انتخابي بتارودانت
نقل مصابون إلى مستشفى تارودانت، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إثر تعرضهم لاعتداءات من قبل خصوم في دعاية انتخابية، استعرت في سادس يوم من انطلاق الحملة. وأفادت مصادر متطابقة أن موالين لحزب الأصالة والمعاصرة، كانوا وراء الاعتداء الذي راح ضحيته أنصار لحزب الأحرار. ووقع الحادث بمنطقة تينفات بتاليوين، التي تقع فيأكمل القراءة »
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