الأولى
خطة جزائرية تونسية لمحاصرة المغرب
المعهد الألماني للشؤون الأمنية الدولية يكشف مؤامرة حيكت خيوطها في برلين حصلت “الصباح” على نسخة تقرير سري للمعهد الألماني للشؤون الأمنية الدولية، تضمن مقترحات خطة ألمانية، دعما للجزائر، في محاولاتها لعرقلة التوجه المغربي نحو إفريقيا. ووصف التقرير المنجز تحت عنوان “التنافس المغاربي على إفريقيا جنوب الصحراء: الجزائر وتونس تسعيان لمواكبةأكمل القراءة »
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