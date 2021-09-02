الأولى
فضيحة تزكيات تصل القضاء
اهتزت شفشاون، بداية الأسبوع الجاري، على وقع فضيحة مدوية، تزامنا مع الحملة الانتخابية، وصلت إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، بعدما وضعت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية شكاية أمامه، معززة بالوثائق، كما وضعت شكاية أخرى أمام عامل الإقليم تطالبه بسحب اللائحة الجهوية والتشريعية والمحلية للحركة الشعبية، على اعتبار أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا