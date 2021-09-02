الأولى
خليلوزيتش تحت الضغط
ضعف تواصله مع اللاعبين وغضب الجمهور ونفاد صبر الجامعة تضعه في ورطة يعيش الصربي وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضغطا كبيرا، بسبب مباراتي الفرصة الأخيرة، المقرر خوضهما أمام السودان وغينيا، لحساب الجولة الأولى والثانية، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. ويعود الضغط الكبير علىأكمل القراءة »
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