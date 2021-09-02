الأولى
أرقام هواتف في مزاد الانتخابات
أحزاب حصلت على أرقام و”إيمايلات” وحسابات “فيسبوك” لتوزيع برامجها يتوصل عدد من مستعملي الهواتف المحمولة، منذ بداية الحملة الانتخابية، بمقتطفات من برامج انتخابية، ودعوات للمشاركة والتصويت على أحزاب معينة، كما تغرق صناديق البريد الإلكتروني وخانات الاستعمال الخاصة في موقع “فيسبوك” و”واتساب” بمنشورات مماثلة. وبدأ عدد من المواطنين يتذمرون من اقتحامأكمل القراءة »
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