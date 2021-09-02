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أسبوع التسخينات
قادة ومرشحون جالوا في الأسواق والتقطوا “سيلفيات” وبعضهم استقبل بالتمر والحليب وآخرون بالاحتجاجات بدت الحملات الانتخابية شبه باردة خلال الأسبوع الأول، الذي اعتبره الكثيرون فرصة للتسخين في انتظار بدء الجولة الحاسمة خلال الأسبوع الثاني. الأخبار الواردة من كل المدن تقول إن الأغلبية من المرشحين التزمت بقواعد اللعبة، باستثناء حالات معزولةأكمل القراءة »
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