الرياضة
آسفي يغير برنامجه الإعدادي
ألغى مباراته الودية ضد الجديدة ويواجه الدشيرة أجرى فوزي جمال، مدرب أولمبيك آسفي، عدة تغييرات على برنامجه الإعدادي الذي يسبق الموسم الكروي الجديد، إذ سارع إلى إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة أمام الدفاع الحسني الجديدي، أول أمس (الأحد)، بسبب اصطدام الفريقين في الدورة الأولى لبطولة القسم الأول. وأفاد مصدرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا