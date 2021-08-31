الرياضة
16 لاعبة للمنتخب النسوي استعدادا لدوري دولي
وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي، الدعوة إلى 16 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي، إلى غاية الجمعة المقبل بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت اللائحة 14 لاعبة من الجيش الملكي، إضافة إلى لاعبتين من اتحاد طنجة وأطلس 05 للفقيه بن صالح، علما أن لاعبةأكمل القراءة »
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