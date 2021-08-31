الرياضة
فتح الناظور يستأنف تداريبه
انطلقت تداريب فتح الناظور لكرة القدم، أحد أندية القسم الوطني هواة، نهاية الأسبوع الماضي، بالملعب البلدي بالناظور، تحت إشـــــراف عبد الصمد بنور. وعقد محمد الرمضاني، رئيس النادي، لقاء مع بنور، الحارس السابق لهلال الناظور، انتهى بتجديد الثقة فيه مدربا للفريق. من جهة أخرى، ضم الفريق الناظوري ثلاثة لاعبين دفعة واحدة،أكمل القراءة »
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