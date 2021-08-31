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اللوزي في “إلا أنا” بدأت الفنانة يسرا اللوزي تصوير مشاهد حكاية “بالورقة والقلم” ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، ويشاركها البطولة عماد رشاد، ونور محمد، وعلي الطيب، وحسام الجندي، وعبد الله أشرف، وصلاح الدالي، وياسمين سمير، ورشاد رشدي. ومسلسل “إلا أنا” فكرة يسرى الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة “ديأكمل القراءة »
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