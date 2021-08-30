الرياضة
بني ملال يستعد ببوزنيقة
الفريق يجرب 22 لاعبا تحت إشراف العلوي الإسماعيلي دخل رجاء بني ملال في تربص إعدادي ببوزنيقة، لمدة عشرة أيام، لتجريب ما يفوق 22 لاعبا، أبدى العلوي الإسماعيلي مدرب الفريق، موافقته المبدئية لانتدابهم، في انتظار إجراء مباريات ودية. وأبدى المكتب المسير للفريق موافقته لانتداب هؤلاء اللاعبين، إذ يتعلق الأمر بالحارس حمزةأكمل القراءة »
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