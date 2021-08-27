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حوادث

تفاصيل مقتل صاحب كازينو بطنجة

منذ ساعة واحدة
الجاني له سوابق في السرقة واستبعاد دوافع التطرف بسبب ديانة الضحية استبعدت أبحاث الشرطة القضائية لطنجة، إلى حدود صباح أمس (الخميس)، دوافع التطرف والإرهاب في جريمة مقتل مالك مطعم بطنجة من ديانة يهودية، على يد شخص في الثلاثينات من عمره، باغته داخل المحل وسدد له طعنات بسكين. وعلمت «الصباح» أنأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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