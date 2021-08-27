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تصوير
أصبحت ظاهرة صناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي منتشرة، وأدت بالبعض إلى تصوير فيديوهات ومقاطع تمثيلية، باستعمال الهواتف والكاميرات، إلا أن هذا الأمر وضع البعض في مواقف لا يحسدون عليها، وسببها الجهل بالقانون، إذ أن بعض الشباب غير مطلعين على قوانين التصوير في الأماكن العامة، والتي تستلزم بالضرورة الحصول علىأكمل القراءة »
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