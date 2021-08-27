fbpx
وطنية

غضب بسبب تزكيات الكتاب

منذ ساعة واحدة
  أثار تدبير الترشيحات من قبل قيادة الحزب، استياء بعض البرلمانيين، الذين لم يحظوا بتزكية لخوض غمار انتخابات ثامن شتنبر المقبل، رغم إبداء رغبتهم في خوض تجربة جديدة. وخرج جمال بنشقرون، البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، ليعبر عما أسماه الصدمة، رغم أنه تقدم بملفه إلى جانب باقي مناضلي الحزب،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى