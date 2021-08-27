وطنية
غضب بسبب تزكيات الكتاب
أثار تدبير الترشيحات من قبل قيادة الحزب، استياء بعض البرلمانيين، الذين لم يحظوا بتزكية لخوض غمار انتخابات ثامن شتنبر المقبل، رغم إبداء رغبتهم في خوض تجربة جديدة. وخرج جمال بنشقرون، البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية، ليعبر عما أسماه الصدمة، رغم أنه تقدم بملفه إلى جانب باقي مناضلي الحزب،أكمل القراءة »
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