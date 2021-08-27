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شبكة الرواد…شباب في خدمة الهوامش
جيل صاعد من الفاعلين المدنيين يركز على المدن الصغيرة ويضع المرأة والشباب في الواجهة في وقت يتركز فيه النقاش في الأيام الأخيرة على الاستحقاقات الانتخابية، وأخذها قسطا وازنا من النقاش العمومي، فضل جزء كبير من الشباب الانغماس في العمل الجمعوي، وعدم الالتفات إلى العمل السياسي، خاصة أنه يعيش بعض المظاهرأكمل القراءة »
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