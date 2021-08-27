حوادث
الحبس لمعتد على قاصر بسيدي بنور
أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر عن ابتدائية سيدي بنور، في حق متهم عازب، وحكمت عليه بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور، بجنح الضرب والجرح والتغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنةأكمل القراءة »
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