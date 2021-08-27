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خاص

ضريبة النمو الديمغرافي

منذ ساعتين
الدوبي قال إن الحصيلة ليست كلها إيجابية وإن الداخلة كانت أكثر هدوءا ونظافة من اليوم أجرى الحوار: ياسين قُطيب حذر عزيز الدوبي، مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الداخلة وادي الذهب، من الثمن، الذي يمكن أن تؤديه المدينة في التطور المتسارع، الذي تشهده على جميع الأصعدة، موضحا أن الداخلة كانتأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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