الصباح الفني
أمسعدي تطلق “باب الحب”
أطلقت، أخيرا، الفنانة أميمة أمسعدي أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “باب الحب”، التي تعد ثمرة تعاون فني بينها وبين مهدي محجور، الذي تولى كتابة الكلمات والتلحين والتوزيع الموسيقي. وتعتبر “باب الحب” أغنية ذات طابع رومانسي، والتي تقدمها أميمة أمسعدي بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة. وكانت من بين الأغاني التي طرحتهاأكمل القراءة »
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