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اقتراع ثامن شتنبر .. انطلاق الحملة الانتخابية
انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الخميس الحملة الانتخابية للاستحقاقات المتعلقة بانتخاب أعضاء كل من مجلس النواب، ومجالس الجماعات والجهات، والتي تشكل محطة هامة في تكريس الممارسة الديمقراطية في المغرب. وتشكل الحملة الانتخابية، التي ستنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من الثلاثاء 7 شتنبر المقبل، مناسبة للهيئات السياسية المشاركةأكمل القراءة »
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