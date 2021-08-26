أســــــرة
“بسكويت” بالبرتقال
المقادير: بيضة 350 غراما من الدقيق. 100 غرام من السكر. 125غراما من الزبدة. 8 غرامات من “بيكينج بودر” أو خميرة الحلويات. 110 غرامات من الياغورت. عصير حبة برتقال. قشرة حبة برتقال محكوكة. صفار بيضة. طريقة التحضير: في إناء يوضع السكر والزبدة وقشور البرتقال ويتم خلط العناصر بواسطة اليد، ثم تضاف بيضة ويخلط الخليطأكمل القراءة »
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