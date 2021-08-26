fbpx
أســــــرة

خطوات لتحقيق الأهداف

منذ 43 ثانية
مدربو التنمية الذاتية يؤكدون أنها حافز نحو الأفضل يقول مدربو التنمية الذاتية إن هناك مجموعة من المهارات الأساسية، التي لابد من أن يمتلكها الشخص لتكون حافزا نحو تحقيق الأهداف. وحدد مدربو التنمية الذاتية المهارات في خمس خطوات مهمة، والتي من شأنها أن تساعد على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هدف معينأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 43 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى