أســــــرة
خطوات لتحقيق الأهداف
مدربو التنمية الذاتية يؤكدون أنها حافز نحو الأفضل يقول مدربو التنمية الذاتية إن هناك مجموعة من المهارات الأساسية، التي لابد من أن يمتلكها الشخص لتكون حافزا نحو تحقيق الأهداف. وحدد مدربو التنمية الذاتية المهارات في خمس خطوات مهمة، والتي من شأنها أن تساعد على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هدف معينأكمل القراءة »
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