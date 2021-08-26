أســــــرة
علاقات الزوج العاطفية… التحدي
مختصون يقدمون نصائح لتعامل الزوجة معه يعتبر الزوج متعدد العلاقات العاطفية من بين التحديات الصعبة، التي تواجهها شريكة حياته، سيما أن الأمر يجعلها تهدر كثيرا من الطاقة، كما تشعر بجرح مشاعرها وأنوثتها، خاصة مع استمراره في القيام بذلك. ويقدم المختصون في العلاقات الزوجية مجموعة من النصائح للزوجة للتعامل مع شريكأكمل القراءة »
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