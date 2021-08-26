بانوراما
نصائح للتخلص من الحشرات المنزلية
يستخدم أغلب الأشخاص طارد البعوض الكيميائي، للتخلص من الحشرات المزعجة في طنينها واللادغة داخل المنزل وفي مقدمتها البعوض. لكن تركيبة طارد البعوض ومحتوياته من المواد الثقيلة قد تضر بالأشخاص، سيما أولئك الذين يعانون صعوبات في التنفس. ولهذا يمكن اتباع عدة نصائح للتخلص من البعوض في المنزل بطرق فعالة وآمنة ومن توزيعأكمل القراءة »
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