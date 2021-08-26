بانوراما
اختيار قلم الكحل للبشرة البيضاء
تعتقد الكثير من الفتيات أن لون الكحل الأسود، هو اللون الذي يناسب جميع درجات ألوان البشرة، ولكنه اعتقاد خاطئ، إذ تختلف ألوان الكحل التي تناسب كل درجة من درجات ألوان البشرة. ولهذا، فإن المهتمين بالمجال يقدمون نصائح لاختيار لون الكحل المناسب للبشرة البيضاء وطريقة تنسيقها مع صيحات المكياج المختلفة. ويناسبأكمل القراءة »
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