بانوراما
“البرونزاج” الاصطناعي لا يحمي من السرطان
الدكتورة رضوان قالت إنه يسبب تجاعيد مبكرة وترهل البشرة أكدت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية أن “البرونزاج” الاصطناعي لا يحمي من الإصابة بالسرطان، على غرار “البرونزاج” الطبيعي، مضيفة أن من أضراره ظهور تجاعيد مبكرة وترهل البشرة. عن تفاصيل أكثر حول “البرونزاج” الاصطناعي وأضراره ومحاور أخرىأكمل القراءة »
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