بانوراما
“الباربا” لخفض الضغط الدموي
تحتوي “الباربا” أو الشمندر أو البنجر على مجموعة من الفوائد الغذائية، ولذلك ينصح باستهلاكها للاستفادة منها. ومن فوائد “الباربا” أنها تساهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، إذ تعد مصدرا رئيسيا لمادة النترات النباتية، التي تساعد الجسم في الحصول على مستويات ضغط طبيعية. ومن جهة أخرى، يتناول العديد من الرياضيينأكمل القراءة »
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