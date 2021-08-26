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بانوراما

سقوط القائد الجهوي بسطات

منذ ساعتين
بعض المضبوطات
ضباط في قبضة بارونات 8 بعد الانتهاء من المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية أمام غرفة جرائم الأموال بالرباط، تعيد “الصباح” قصة سقوط الضباط السامين للدرك في قضية الاتجار الدولي للمخدرات، وتفاصيل أسرار المكالمات الهاتفية مع بارونات، والمحاكمة بجناح الجرائم المالية. إنجاز: عبدالحليم لعريبي أكد أن البارون جاره ويقطنان عمارة واحدة ولمأكمل القراءة »


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