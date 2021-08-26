الأولى
رئيس الرجاء يستنجد بالعدوي
أكد رشيد الاندلسي، رئيس الرجاء الرياضي، أنه مستعد لأي افتحاص يطلبه المنخرطون والجمهور، مضيفا،” ليس لدي ما أخفيه، تقلدت مهام الرئيس بالنيابة خلال تسعة أشهر، وحققت نتائج مالية ورياضية جيدة، لذلك لا أطلب الافتحاص فقط ، وإنما أدعو المجلس الأعلى الحسابات للتدخل، لأن الأمر يتعلق بمال عام، وأنا رهن الإشارةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا