fbpx
الرياضة

كيميش باق في بايرن

منذ ساعتين
جدد جوشوا كيميش عقده مع بايرن ميونيخ، إلى غاية 2025، ليقطع الفريق البافاري الطريق أمام المتربصين بنجمه. ويعتبر كيميش من أنجح اللاعب في بايرن، إذ ساهم في تحقيق الفريق لنتائج باهرة، منها الفوز بالدوري الألماني لتسع سنوات متتالية، والتتويج بعصبة الأبطال في مناسبات عديدة، بالإضافة إلى ألقاب أخرى. ويبلغ كيميشأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى