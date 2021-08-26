الرياضة
كيميش باق في بايرن
جدد جوشوا كيميش عقده مع بايرن ميونيخ، إلى غاية 2025، ليقطع الفريق البافاري الطريق أمام المتربصين بنجمه. ويعتبر كيميش من أنجح اللاعب في بايرن، إذ ساهم في تحقيق الفريق لنتائج باهرة، منها الفوز بالدوري الألماني لتسع سنوات متتالية، والتتويج بعصبة الأبطال في مناسبات عديدة، بالإضافة إلى ألقاب أخرى. ويبلغ كيميشأكمل القراءة »
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