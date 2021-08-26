حوادث
ليلة القبض على سارق الأطباء
جرائمه شكلت لغزا محيرا وأدلة جنائية قادت لاعتقاله بعد سنوات إنجاز : عبد الله غيتومي (الجديدة) ظل أمن الجديدة وخلال ثلاث سنوات يعتبر سرقة أطباء نفذها مجهولون واستحوذوا على مبلغ 73 مليون سنتيم، تندرج ضمن “الجرائم اللغز” التي حيرت المحققين، وكانت دائما مسالك البحث التي يسلكونها أملا في وضعأكمل القراءة »
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