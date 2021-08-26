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الولاء للجماعة
3 أسئلة إلى * ياسين لملس > بعد الغرب، تفشت ظاهرة الإسلاموفوبيا بين المسلمين، لماذا ؟ > تنامي الإسلاموفوبيا في البلدان العربية والإسلامية يعود إلى فشل الأحزاب والجماعات الإسلامية في تطبيق مشاريعها بعد وصولها إلى السلطة في عدد من الدول، من بينها المغرب، إذ عجزت عن تطوير خطابها السياسي، والتمييزأكمل القراءة »
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