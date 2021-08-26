حوادث
الحبس لمروج “قرقوبي”
قضت غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة الاتجار في المخدرات، والأقراص المهلوسة وحيازتها، وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون ترخيص، إضافة إلى الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم ومصادرة الهاتف المحمول لفائدةأكمل القراءة »
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