حوادث
20 سنة لمغربي قتل زوجته بإسبانيا
أدانت محكمة الاستئناف بمدينة غرناطة جنوب إسبانيا، أخيرا، مهاجرا مغربيا متهما بقتل زوجته، بعد أن وجه لها عدة طعنات بسلاح أبيض، وحكمت عليه بعشرين سنة سجنا نافذا. وتعود تفاصيل الجريمة إلى 14 غشت من 2018، حينما قام المتهم ( م. ب )بتوجيه طعنات بسلاح أبيض إلى أنحاء مختلفة من جسمأكمل القراءة »
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