بانوراما
قتل شقيقه واعتدى على والدته
إخوة قتلة 2 تعددت العلل التي قادت إلى ارتكاب جرائم القتل بين الإخوة، بين سوء التفاهم ونزاع حول الإرث وأشياء أخرى… في هذه الحلقات، نعرض لقضايا وجرائم أودت بحياة إخوة لا ذنب لهم، سوى أنهم وقعوا ضحايا للجشع أو الجهل أو الغل. أحمد ذو الرشاد (الجديدة) المتهم صرح أن أمهأكمل القراءة »
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