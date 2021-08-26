الصباح الفني
البشير عبدو يطلق “عيد الأعياد”
أطلق، أخيرا، الفنان البشير عبدو أحدث أعماله الغنائية بعنوان “عيد الأعياد”، وهي عمل ذو طابع وطني قدمه بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب. وتعاون الفنان البشير عبدو في “عيد الأعياد” مع الملحن والموزع الموسيقي يونس الخزان وكاتب الكلمات كمال الخزان، كما اختار أن يتقاسم العمل مع جمهوره عبر طرحه على قناته الرسميةأكمل القراءة »
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