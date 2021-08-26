الرياضة
رسالة رياضية: الأجانب
اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خطوة جريئة، بإعادة النظر في اللاعبين الأجانب بالبطولة الوطنية، وتقييم حصيلة أدائهم، بعد مرور سنوات من تطبيق قرار، أثار الكثير من ردود الفعل المتباينة، لعدم انسجامه مع واقع الممارسة وظروف الأندية بالمغرب. وكشف التقرير المعد من قبل الإدارة التقنية الوطنية أن من بين حواليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا