حوادث
الإفراج عن مقاول متهم بترويج المخدرات
اتهم أمنيين بمنعه من اللجوء إلى القضاء وأصدرت في حقه مسطرة بحث أفرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أخيرا، عن مقاول، يملك محلا تجاريا بديور الجامع، بعدما أوقف بتهمة الاتجار بالمخدرات، من قبل عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى المحيط، بموجب مسطرة بحث استنادية. وفي الوقت الذي كانت فيهأكمل القراءة »
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