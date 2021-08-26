اذاعة وتلفزيون
الطالبي يكتب عن جامع الفنا
صدر حديثا عن المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، مؤلف جديد يحمل عنوان “ساحة جامع الفنا تتحدث عن نفسها”، للكاتب والإعلامي عبد الواحد الطالبي، والذي يسرد فيه سيرة رواد الحلقة وصناع الفرجة بالساحة. ويتضمن هذا المؤلف، الذي يقع في 280 صفحة من الحجم المتوسط، 28 حوارا مع شيوخ الحلقة والمهتمين بتراث ساحةأكمل القراءة »
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