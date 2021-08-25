بانوراما
أولا بلانكا 2… السياحة الراقية
عندما تم افتتاح المركب السياحي أولا بلانكا 2 سنة 2015، أكد عامل إقليم الجديدة آنذاك ووالي جهة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، أن الإقليم في حاجة إلى مركبات ومنتجعات ومراكز تنتج السياحة الراقية، الكفيلة بجذب المستثمرين والسياح والزوار من كل الأقطار. واعترف حينها بأن إقليم الجديدة، أصبح يتوفر على نوعية منأكمل القراءة »
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