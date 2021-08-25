بانوراما
الإجاص مفيد للجهاز الهضمي
يعتبر الإجاص من الفواكه، التي ينصح باستهلاكها، فهي مصدر غني بالألياف، الضرورية لصحة الجهاز الهضمي . وتساعد الألياف المتوفرة في الإجاص على الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، وبالتالي ينصح بتناوله لمن يعانون الإمساك. وتحتوي إجاصة واحدة متوسطة الحجم (178 غراما) على 6 غرامات من الألياف، أي 22 في المائة من الاحتياجات اليوميةأكمل القراءة »
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