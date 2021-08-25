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بانوراما

الخل لإزالة الصدأ من الأواني

منذ ساعتين
cooking equipment on wooden kitchen table
تتعرض أدوات المطبخ الفضية إلى الصدأ، خاصة مع ارتفاع رطوبته، ما يعرض كثيرا من القطع إلى التلف وتكون الحاجة إلى تغييرها بقطع جديدة. ومن أجل الحفاظ على أواني المطبخ من الصدأ ينصح باستخدام عدة مواد للحفاظ على رونقها وشكلها ومنها عصير الحامض، إذ ينبغي وضعه في إناء ونقع الأواني والشوكأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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