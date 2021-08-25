بانوراما
مفاتيح صوفية لمواجهة الإسلام الحركي
من الإخوان إلى الإلحاد 4 الخطاب الصوفي غير معني بأدبيات “الطائفة المنصورة” و”الجاهلية” و”التقية” و”الحاكمية” كيف نفسر سقوط مجموعة من الإسلاميين سابقا، كانوا في ما مضى من أتباع المرجعية السلفية الوهابية أو الإخوانية، في مأزق الإلحاد؟ وما معنى تحول بعض الإسلاميين سابقا من مقام «المراهقة السلفية الجهادية»، نحو مقام «المراهقةأكمل القراءة »
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