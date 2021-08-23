بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على شبه استقرار

استهلت بورصة البيضاء تداولات، اليوم الاثنين ، على شبه استقرار ، بعد تسجيل مؤشرها الرئيسي مازي ، ربحا بنسبة 0,02 في المائة مستقرا عند 12.609,72 نقطة .

فعند الافتتاح ، سجل مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة ، تطورا ليصل إلى 1.028,49 نقطة (-0,01 في المائة)، وحقق ماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر ، نموا طفيفا بنسبة 0,02 في المائة مستقرا عند 10.248,53 نقطة .

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” فقد سجل خسارة بنسبة 0,04 في المائة ليصل إلى 944,56 نقطة .

على مستوى القيم، سجلت “سوطيما” ارتفاعا بنسبة 3,99 في المائة في التداولات الأولى ، متقدمة على كل من “سطوكفيس شمال إفريقيا” (+3,03 في المائة) ، و”ليديك” (+1,40 في المائة).

في المقابل، تصدرت “جيت كونتراكترز” (-1,42 في المائة) ، قائمة الخاسرين في هذا صباح ، متبوعة بكل من “اسمنت المغرب” (-1 في المائة) ، و”أليانس” (-0,92 في المائة) .